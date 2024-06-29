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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Neriman Celal'in serbest bırakılması hakkında açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#Neriman Celal#Kırım Tatar Milli Meclisi
Dışişleri Bakanlığından, Neriman Celalin serbest bırakılması hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 20:10

Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında Kırım'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk Zirvesi'ne katıldıktan sonra Eylül 2021’de Kırım’da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz" denildi.

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, halen tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarının da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği ve bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olunduğu söylendi. 

 

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Neriman Celal#Kırım Tatar Milli Meclisi

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