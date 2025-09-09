Dışişleri Bakanlığı’ndan Nepal’e seyahat uyarısı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güvenlik durumuna ilişkin Türk vatandaşlarını uyardı. Açıklamada, ülkedeki son gelişmelerin hassasiyet yarattığı belirtilerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat etmemesi tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Nepal’de yaşayan veya geçici olarak bulunan vatandaşların tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı. Gelişmelerin takibi için Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önerildi.

İhtiyaç halinde vatandaşlar, Yeni Delhi Büyükelçiliği (+91 920 532 12 35), Nepal Fahri Konsolosluğu (+977 980 812 56 96) ve Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) üzerinden iletişime geçebilecek.