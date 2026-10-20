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Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'nın deniz yetki alanları kararına ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Libya#Deniz Yetki Alanları
Dışişleri Bakanlığından Libyanın deniz yetki alanları kararına ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 20:28

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılından beri yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisinin bugün (20 Ekim) kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye, uluslararası hukuka saygılı tutumu doğrultusunda, Akdeniz havzasında güven, istikrar ve barışın temini için tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdürecektir."

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Libya#Deniz Yetki Alanları

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