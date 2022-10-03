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Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya ziyareti hakkında açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#Libya#Ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya ziyareti hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 00:04

Dışişleri Bakanlığı'nca Libya’ya gerçekleşecek ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Libya#Ziyaret

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