Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'deki saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre’nin Basel kentinde bugün düzenlen ’23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz" ifadeleri kaydedildi.