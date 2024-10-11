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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'in UNIFIL Karargâhına yaptığı saldırıya kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Lübnan
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailin UNIFIL Karargâhına yaptığı saldırıya kınama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 00:18

Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırıya ‘kınama’ açıklamasında bulunuldu.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz. İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz" denildi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Lübnan

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