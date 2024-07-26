×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırısına uğrayan TRT kameramanına geçmiş olsun mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#TRT
Dışişleri Bakanlığından İsrailin saldırısına uğrayan TRT kameramanına geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 21:31

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan TRT kameramanına acil şifa dileyerek, cesur ve onurlu gazetecilerin Filistin'deki zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in, gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığı vurgulandı.

Paylaşımda, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırmıştı. TRT Kudüs ofisi de sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerini açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#TRT

BAKMADAN GEÇME!