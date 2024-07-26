Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırısına uğrayan TRT kameramanına geçmiş olsun mesajı

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in, gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığı vurgulandı.

Paylaşımda, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırmıştı. TRT Kudüs ofisi de sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerini açıklamıştı.