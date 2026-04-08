Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 22:11

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir. Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

