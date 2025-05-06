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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in Gazze saldırılarına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze
Dışişleri Bakanlığından İsrail’in Gazze saldırılarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 22:26

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail’in Gazze'de ve bölgedeki saldırılarına tepki geldi.  Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklama şöyle:

İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir.

İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.

Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.

Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze

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