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Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Filistin’de bir hastaneye düzenlediği saldırıya kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Filistin
Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Filistin’de bir hastaneye düzenlediği saldırıya kınama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 04:28

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail tarafından Nasser Hastanesi’ne düzenlenen çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz” denildi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail’in Filistin’de bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail tarafından Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir. Gazze’de sağlanan ateşkese rağmen 1600’den fazla Filistinliyi şehit eden ve Kapsamlı Barış Planı’nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Filistin

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