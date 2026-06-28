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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Ermeni İddiaları
Dışişleri Bakanlığından İsrailin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 22:08

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

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Bakanlık, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

Kararın "kötü niyetli bir girişim" olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

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"Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir."

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Açıklamada, "Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Ermeni İddiaları

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