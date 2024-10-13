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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i silahlandıran ülkelere çağrı

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Silah
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i silahlandıran ülkelere çağrı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 23:07

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail’e ve İsrail’i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir. İsrail’in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL’in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail’in UNIFIL’e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan’a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail’e ve İsrail’i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" denildi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Silah

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