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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dışişleri Bakanlığından İsraile sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 22:13

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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