Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama: Barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçlıyor

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi.

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Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonların kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."