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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Yisrael Katz
Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanına tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 21:51

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği belirtildi. Bu tarz beyanların, bölgenin gerçek gündemini değiştirmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir. Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanına tepki

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Yisrael Katz

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