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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Ankara
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 17:43

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini ibretle izlediği belirtildi.

"Soykırım" ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemede mutlaka vereceği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin bu süreçte Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Ankara

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