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Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Husilerin#Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 23:56

Dışişleri Bakanlığı, "Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Husilerin#Suudi Arabistan

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