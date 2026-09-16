Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Mekke’yi hedef almasına tepki

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Bakanlıktan, Husilerin Mekke'yi İHA ile hedef alma girişimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan desteği teyit edilen açıklamada, Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olunduğu bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ederek kentin güneyinde engelleyip imha ettiğini duyurmuştu.

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HUSİLERDEN YALANLAMA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün yaptığı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef aldıklarını söyleyen Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini savunmuştu.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: SALDIRI GİRİŞİMİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke-i Mükerreme’nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme’nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam âlemi için büyük bir hassasiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan’ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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"MEKKE-İ MÜKERREME’YE SAYGISIZLIK, TÜM MÜSLÜMANLARA SAYGISIZLIK YAPMAK ANLAMINA GELİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mekke’yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme’ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke’yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme’ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz" ifadelerini kullandı.