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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki El-Fahura Okulu'na saldırıya kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#El-Fahura Okulu
Dışişleri Bakanlığından Gazzedeki El-Fahura Okuluna saldırıya kınama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 01:36

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de El-Fahura Okulu'na 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

İsrail'in, Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in bu saldırısı, Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır. Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır. İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır. İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir. Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#El-Fahura Okulu

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