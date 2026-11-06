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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız gemisinin Doğu Akdeniz'deki araştırma girişimine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#GKRY
Dışişleri Bakanlığından Fransız gemisinin Doğu Akdenizdeki araştırma girişimine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 22:19

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunu ve faaliyet için gerekli izin sürecinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadere yer verildi: 

Fransız bayraklı bir geminin, dış sınırlarını 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiğimiz kıta sahanlığımız dahilinde izinsiz kablo döşenmesine matuf gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu görülmektedir.

Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir.

Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz.

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#GKRY

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