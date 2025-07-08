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Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa'ya tepki: Çifte standart içermekte

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#Fransa#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransaya tepki: Çifte standart içermekte
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 01:28

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Açıklamada  "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı aktarılarak söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

“ÇİFTE STANDART İÇERDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR”

Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanmasının tavsiye edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir."

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“KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ”

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

 

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#Fransa#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye

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