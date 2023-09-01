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Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama

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#DEAŞ#Dışişleri Bakanlığı#Deyr-Ez Zor
Dışişleri Bakanlığından Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 19:16

Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip edildiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz.

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#DEAŞ#Dışişleri Bakanlığı#Deyr-Ez Zor

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