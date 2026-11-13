Dışişleri Bakanlığından BAE'deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:
Bakanlık, BAE'de meydana gelen trafik kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada BAE'nin Fuceyra Emirliği'nde dün meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucundaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
OLAY HAKKINDA
BAE İçişleri Bakanlığının açıklamasında 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Açıklamada, ilgili birimlerin kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara gerekli tıbbi hizmetin sunulduğu kaydedilerek kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilenmişti.