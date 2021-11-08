Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan Zafer Günü mesajı

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesinde geçtiğimiz yıl 8 Kasım’da kültür başkenti kadim Şuşa’yı kurtararak taçlandırdığı zaferini kutluyoruz.

İşgal altındaki topraklarını geri kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, 9 Kasım’da imzalanan Üçlü Bildiri ile sahadaki zaferini masada da tescil etmiş, yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını öz iradesiyle hayata geçirmiştir.

Azerbaycan’ın zaferiyle, zorla yerlerinden edilmiş 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için de memleketlerine dönüş yolunun açılmasından memnuniyet duyuyoruz.

Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve işbirliğinin de yolunu açmıştır. Süratle abat olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde Füzuli Uluslararası Havalimanı, Zafer Yolu gibi bölgenin çehresini değiştiren projeler, Azerbaycan’ın yapıcı gücünün göstergesidir.

''İki devlet tek millet'' inancıyla, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız Azerbaycan’ın sevinç ve gururunu paylaşıyoruz.

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Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir.