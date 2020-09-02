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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 00:11 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

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Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." ifadelerini kullanan Aksoy, Avusturya hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle Türkiye'yi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşıladıklarını bildirdi.

Yapılan beyanların, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha gösterdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz."

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