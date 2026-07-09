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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun kararına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Avrupa Parlamentosu#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosunun kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 23:35

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialar içerdiğini belirttiği kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içerdiğini belirttiği kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici bulduklarını kaydetti.

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#Dışişleri Bakanlığı#Avrupa Parlamentosu#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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