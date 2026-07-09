Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun kararına tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içerdiğini belirttiği kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici bulduklarını kaydetti.