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Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Arap Ligi Zirvesi’ açıklaması

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#Dışişleri Bakanlığı#Arap Ligi Zirvesi#Cezayir
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Arap Ligi Zirvesi’ açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 21:50

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Cezayir’de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Cezayir’de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Zirvenin Filistin meselesi gibi konularda başarılı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Bilgiç, "Cezayir’de 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi’nin, Filistin meselesi başta olmak üzere, ortak davalarımız bakımından başarılı sonuçlar doğurmasını, Arap Ligi ve üye ülkelerin tümüyle yeni bir karşılıklı dostluk ve dayanışma dönemine girilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bilgiç, Türkiye’nin hem Arap Ligi hem de üyeleriyle ilişkileri ilerletme arzusunda olduğunu belirterek, "Hem Arap Ligi hem de Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletme, var olan sorunları çözme ve iş birliğimizi daha da derinleştirme arzusundayız" açıklamasında bulundu.

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#Dışişleri Bakanlığı#Arap Ligi Zirvesi#Cezayir

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