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Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#Avrupa Parlamentosu#Türkiye Raporu
Dışişleri Bakanlığından APnin Türkiye Raporuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 18:04

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir.

Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz.

Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir.

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#Dışişleri Bakanlığı#Avrupa Parlamentosu#Türkiye Raporu

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