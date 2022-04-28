Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan#Terör
Dışişleri Bakanlığından Afganistandaki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde meydana gelen patlamalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, ülkede son dönemde yoğunlaşan terör saldırılarının kınandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki aracı hedef alan patlamalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan’da son dönemde yoğunlaşan bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini ve benzer eylemlerin tekerrürünün önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Afganistan#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar