Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Taraflı, vizyonsuz, gerçeklerden uzak!

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.

Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz."

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