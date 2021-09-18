Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Toyotada tedarik krizi 27 bantta üretim duracak.Toyota'da tedarik krizi! 27 bantta üretim duracak.#Toyota
Bozcaada açıklarında gemi kazasıBozcaada açıklarında gemi kazası#Çanakkale
Maske cezası SMSlerine dikkat O mesajlara sakın tıklamayın... Akılalmaz yöntemMaske cezası SMS'lerine dikkat! O mesajlara sakın tıklamayın... Akılalmaz yöntem#Koronavirüs
Beşiktaş 5 eksikle Antalyada Antalyaspor maçında öne çıkan iddaa tahmini...Beşiktaş 5 eksikle Antalya'da! Antalyaspor maçında öne çıkan iddaa tahmini...#Misli.Com
Hükümet krizi kabine değişikliği getirdiHükümet krizi kabine değişikliği getirdi#Arjantin
Böylesi gerçekten görülmedi 10 yıllık jinekoloğu biyolojik babası çıktıBöylesi 'gerçekten' görülmedi! 10 yıllık jinekoloğu biyolojik babası çıktı#Skandal
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyorEce Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor?#Ece Erken
Efsane oyuncu Cüneyt Arkından sitem: Gençlerde tarih bilinci yokEfsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan sitem: Gençlerde tarih bilinci yok#Cüneyt Arkın
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Taraflı, vizyonsuz, gerçeklerden uzak!

#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Atina
Dışişleri Bakanlığından ABye ortak bildiri tepkisi: Taraflı, vizyonsuz, gerçeklerden uzak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.' denildi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.

Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler:

Talep patladı kiralar uçtu... Ev satılırsa ne olacak? 'Evden çık' demekle olmaz! Ali Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim'Yok artık' diyeceksiniz! 10 gün sürüyor... 40 bin TL'ye 'Taliban' turu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Atina