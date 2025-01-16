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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#GKRY Kararı
Dışişleri Bakanlığından ABDnin GKRY kararına kınama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 19:52

Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından dün (15 Ocak) yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir. ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#GKRY Kararı

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