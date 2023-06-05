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Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni... Bakan Fidan: Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#TBMM#Kabine
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 10:43

13 yıldır MİT Başkanı olarak görev yapan ve yeni kabinenin en merak edilen isimlerinden biri olan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Fidan yaptığı ilk konuşmada milli dış politika vurgusu yaparak "Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum" dedi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı görevinden Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan, devir teslim töreni ile Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı.

Devir teslim töreninin ardından basın açıklaması yapan Çavuşoğlu, Bakan Fidan’a başarılar dileyerek, “Devir teslim devlette devamlılığı gösterir, devlette bayrak yarışıdır. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi temsil şerefine dahil olmak istedim. Önce yüce Allah’ın takdiri sonra milletimizin verdiği yetki ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tatiliyle o bayrağı devralmak bize Dışişleri Bakanı olarak nasip oldu. 29 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle başladım.

Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parça, köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bu yıl 500’üncü yıldönümünü kutluyoruz; ancak şu da bir gerçek ki Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi var. Ben de görevi ilk devraldığım konuşmamda söylediğim gibi bu köklü geleneğe sırt dayamanın ve dünyanın gıpta ile baktığı Türk diplomatları ile çalışmanın güvenini yaşadım.

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Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk oldu.8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte korudur. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım” dedi.

Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni... Bakan Fidan: Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum

Törende konuşan Bakan Fidan, “MİT’te 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirler için sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan bir diğer husus ise değerli bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’ndan bu görevi devralmaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ile arkadaşlığının üniversite zamanlarına kadar uzandığından bahseden Fidan, “Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığına ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur.

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Yine benim için önemli bir husus 2003 yılında TİKA Başkanlığına atanmamla başlayan son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum pek çok mensubunu ismen tanıdığım hariciyemizin sorumluluğunu almaktır.

Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni... Bakan Fidan: Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum

Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500’üncü yıldönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun bir şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim.

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Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni... Bakan Fidan: Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum

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#Dışişleri Bakanlığı#TBMM#Kabine

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