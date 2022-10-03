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Dışişleri Bakanlığı'dan ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi: İzahı mümkün değildir

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#GKRY
Dışişleri Bakanlığıdan ABDye Güney Kıbrıs tepkisi: İzahı mümkün değildir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 19:19

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın GKRY’ni Eyalet Ortaklığı programına dahil etmesine sert tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir." denildi.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir.

"TARAF TUTAR HALE GELMİŞTİR"

ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir.

Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir.

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#GKRY

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