Dışişleri Bakanlığı: Yemenli taraflar arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

#Yemen Mutabakatı#Tutuklu Serbest Bırakma#Amman Görüşmeleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 19:57

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Yemenli taraflar arasında Amman’da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Amman’da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların sürece sundukları katkıları takdirle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakatın, Yemen’deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı barışın teminine yönelik çabalara olan desteğini sürdürecektir" denildi.

