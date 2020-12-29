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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 20:27 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin başlangıcının yıl dönümünü kutladı

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Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin başlangıcının yıl dönümünü kutladı
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Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılını kutladı.

Yıl dönümü vesilesiyle Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Dost Venezuela ile iş birliğimizi, halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Türkiye ve Venezuela bayraklarına yer verildi.

Türkiye ile Venezuela arasında diplomatik ilişkiler, 1950 yılında tesis edildi.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliğine ek olarak, Maracaibo şehrinde Fahri Başkonsolosluğu bulunuyor.

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