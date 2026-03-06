×
Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte

Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 16:09

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki saldırıların defi olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

"OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMEKTE"

Açıklamasında, temsilciliklerin acil durum hatlarının ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirten Keçeli, "Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir. Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir" ifadelerine yer verdi.

