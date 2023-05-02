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Türkiye ve ABD terörizme finansman sağlayan 2 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Terör
Türkiye ve ABD terörizme finansman sağlayan 2 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 18:00

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Terör

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