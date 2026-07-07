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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Şam#Emmanuel Macron
Dışişleri Bakanlığı, Suriyenin başkenti Şamdaki bombalı saldırıları kınadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 18:41

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.

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Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.

Son dakika... AFP: Suriyenin başkenti Şamda patlamaSon dakika... AFP: Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
AFP, Suriye'nin başkenti Şam'da art arda patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Patlamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında kaldığı otelin yakınında meydana geldiği aktarıldı.

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#Suriye#Şam#Emmanuel Macron

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