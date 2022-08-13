Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Tanju Bilgiç#Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğine” ilişkin sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı

Haberin Devamı

Bilgiç, “Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün (perşembe) ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir” dedi.

EN ÇOK ÇABA HARCAYAN ÜLKE

Türkiye’nin Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğuna işaret eden Bilgiç, şu ifadeleri kullandı: “Milyonlarca Suriyeli’ye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Tanju Bilgiç#Mevlüt Çavuşoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump