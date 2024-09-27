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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

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#Türkevi#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeliden Türkevi hakkındaki iddialara yanıt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 21:41

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR ÜLKENİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.

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#Türkevi#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli

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