Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den "Ramform Hyperion" gemisi hakkında açıklama

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 21:39

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ramform Hyperion" adlı geminin Kıbrıs Adası’nın güneyindeki faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı, Ada’nın etrafındaki deniz alanları üzerinde de eşit hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Bu çerçevede, ‘Ramform Hyperion’ adlı Norveç bayraklı geminin, Ada’nın güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında icra ettiği izinsiz faaliyetlere dair KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi destekliyoruz. Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve iş birliğini teşvik etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

