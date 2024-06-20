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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli’den Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la görüşme iddialarına yalanlama

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#Dışişleri Bakanlığı#Hakan Fidan#Bartholomeos
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli’den Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la görüşme iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 02:29

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ukrayna Barış Zirvesi marjında Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir görüşme yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi’yle ilgili bazı haberler hakkında sorulan soruya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15- 16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın Zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak Zirve’nin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istenmiştir. Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Hakan Fidan#Bartholomeos

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