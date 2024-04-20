Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas görüşmesi İsrail'i rahatsız etti: İsrailli bakanın paylaşımına tepki yağdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ve 'Filistin' için peş peşe gerçekleştirdiği diplomatik hamleleri İsrail'i rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Türkçe tweet atarak Başkan Erdoğan ve İsmail Heniyye'ye yönelik alçakça iftira ve sözler kullandı. Katz, "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın" dedi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KEÇELİ: UTANMASI GEREKEN İSRAİLLİ YETKİLİLER

Skandal sözlere büyük tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye’nin önceliği, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: HADSİZ AÇIKLAMA

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler" dedi.