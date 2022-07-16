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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacaktır

#Dışişleri Bakanlığı#Tanju Bilgiç#Birleşik Krallık
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık basınında yer alan Türkiye ile ilgili iddialar hakkında "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık basınında yer alan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Başbakan olması halinde Ruanda’yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bilgiç, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olmasını ümit ettiğini aktararak "Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması sözkonusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

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#Dışişleri Bakanlığı#Tanju Bilgiç#Birleşik Krallık

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