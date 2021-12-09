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Dışişleri Bakanlığı: Soykırım teriminin istismarı uluslararası barışa hizmet etmeyecektir

#Dışişleri Bakanlığı#Soykırım#BM
Dışişleri Bakanlığı: Soykırım teriminin istismarı uluslararası barışa hizmet etmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü' dolayısıyla yapılan açıklamada, "Sığ siyasi çıkarlarla bu terimin istismarı BM Şartı'nda yer alan uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın korunması temel ilkelerine hizmet etmeyecektir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ortak sunucusu olduğu, BM Genel Kurulu'nun 9 Aralık'ı 'Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü' olarak belirlemesinin 6'ncı yıldönümü nedeniyle açıklama yayımladı. Bugünün, aynı zamanda '1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin de 73'üncü yıldönümü olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşme, uluslararası toplumun bu en ağır suçu önleme ve cezalandırma taahhüdünün altını çizmekte ve suçun uluslararası hukuktaki yasal tanımını yapmaktadır. Soykırım ancak tüm toplumun ortak ve samimi çabasıyla önlenebilir. Devletlerin Soykırım Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini Sözleşme'nin lafzına ve ruhuna uygun olarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Sözleşme'nin aşındırılmaması ve kesin hukuki tanımı belli olan bu terimin gelişigüzel kullanılmaması gerekmektedir. Sığ siyasi çıkarlarla bu terimin istismarı BM Şartı'nda yer alan uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın korunması temel ilkelerine hizmet etmeyecektir. Tarihi boyunca geleneksel güçlü insani yaklaşımı sürdüren Türkiye, zulüm, baskı, şiddet ve terör saldırıları mağdurlarına barınak sağlamaya devam etmektedir. Kötü niyetli çevrelerin bu köklü geleneğimizi ve yaklaşımımızı yanlış tanıtmayı amaçlayan girişimleri kara propagandadan başka bir nitelik taşımadığı gibi, tarihsel gerçekleri çarpıtmaya yöneliktir. Bu vesileyle, tüm soykırım suçu kurbanlarını saygıyla anıyor, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu tür ağır suçların bir daha işlenmemesi için uluslararası toplumu ortak çabalarını artırmaya davet ediyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#Soykırım#BM

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