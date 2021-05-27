Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki seçim süreci görüşmelerinin uzlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin bu vesileyle dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancını bir kez daha yinelediği kaydedilirken, "Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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