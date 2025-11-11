×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Güncelleme Tarihi:

#Terör Saldırısı#Pakistan#İslamabad
Dışişleri Bakanlığı, Pakistanda meydana gelen terör saldırısını kınadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 18:54

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İslamabad'da meydana gelen terör saldırısının güçlü biçimde kınandığı vurgulanarak, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan’la dayanışmasını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 36 KİŞİ YARALANMIŞTI

İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terör Saldırısı#Pakistan#İslamabad

BAKMADAN GEÇME!