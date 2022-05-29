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Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya baskın statükonun açık ihlalidir

#Dışişleri Bakanlığı#Mescid-İ Aksa#İsrail
Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksaya baskın statükonun açık ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarla ilgili "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir” açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz."

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Mescid-İ Aksa#İsrail

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