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Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti er veya geç hesap verecek

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze
Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti er veya geç hesap verecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 21:29

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır” ifadelerine yer verdi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze

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