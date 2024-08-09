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Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de kalıcı ateşkes için yürütülen çabaları takdir ediyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#Filistin
Dışişleri Bakanlığı: Gazzede kalıcı ateşkes için yürütülen çabaları takdir ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 17:30

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz. Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#Filistin

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